Володимир Зеленський і Петро Порошенко стали заручниками ситуації через обстріл військової бази США в Іраку та падіння українського літака під Тегераном

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, сьогодні вранці пасажирський літак, що належав МАУ, раптово впав під Тегераном після зльоту зі столичного аеропорту.

Після трагедії, в якій загинули близько 180 чоловік, і обстрілу військової бази Сполучених Штатів в Іраку федеральним агентством авіаційної безпеки США були заборонені польоти цивільної авіації над країнами Близького Сходу.

Ця заборона може серйозно вдарити по Володимиру Зеленському та Петру Порошенку, які зараз перебувають в Омані і на Сейшельських островах відповідно.

За інформацією Офісу президента, Володимир Зеленський екстрено перервав свій візит в Омані і повертається до Києва після інформації про авіакатастрофу.

Як розповів у своєму Telegram-каналі нардеп Олександр Дубинський, блокування повітряного простору над Перською затокою означає, що Петро Порошенко не зможе вилетіти до України через Доху з люксового відпочинку на Сейшельських островах.

Відповідно, польоти Зеленського і Порошенка можуть затягнутися через рішення ФАА США.

Також варто зазначити, що літак МАУ з Тегерана, який повинен був прибути о 8:10 в Бориспіль, на табло прильотів вказується як «скасований».

Раніше ми повідомляли про те, що український пасажирський літак з людьми на борту впав після зльоту в Ірані. Трагедія сталася сьогодні вранці, 8 січня.

Рейс PS 752 прямував з Тегерана в Київ, а на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. За останніми даними, в результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.

Влада Іранської Республіки заявили, що пасажирський літак міг впасти через займання двигуна. На місці аварії був виявлений чорний ящик, який передали експертам для розшифровки.

Нагадаємо, літак звалився в Житомирській області.

Як повідомляла Politeka, пасажирський літак зіткнувся з НЛО під час польоту: «в корпусі пробита велика діра».

Також Politeka писала, що літак з пасажирами звалився в місті.