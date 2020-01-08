Владимир Зеленский и Петр Порошенко стали заложниками ситуации из-за обстрела военной базы Соединенных Штатов в Ираке и крушения украинского самолета под Тегераном

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, сегодня утром пассажирский самолет, принадлежавший МАУ, внезапно рухнул под Тегераном после взлета из столичного аэропорта.

После трагедии, в которой погибли около 180 человек, и обстрела военной базы Соединенных Штатов в Ираке федеральным агентством авиационной безопасности США были запрещены полеты гражданской авиации над странами Ближнего Востока.

Данный запрет может серьезно ударить по Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко, которые сейчас находятся в Омане и на Сейшельских островах соответственно.

По информации Офиса президента, Владимир Зеленский экстренно прервал свой визит в Омане и возвращается в Киев после информации об авиакатастрофе.

Как рассказал в своем Telegram-канале нардеп Александр Дубинский, блокировка воздушного пространства над Персидским заливом означает, что Петр Порошенко не сможет вылететь в Украину через Доху с люксового отдыха на Сейшельских островах.

Соответственно, полеты Зеленского и Порошенко могут затянуться из-за решения ФАА США.

Также стоит отметить, что самолет МАУ из Тегерана, который должен был прибыть в 8:10 в Борисполь, на табло прилетов указывается как «отмененный».

Ранее мы сообщали о том, что украинский пассажирский самолет с людьми на борту упал после взлета в Иране. Трагедия произошла сегодня утром, 8 января.

Рейс PS 752 направлялся из Тегерана в Киев, а на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. По последним данным, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

Власти Иранской Республики заявили, что пассажирский самолет мог упасть из-за возгорания двигателя. На месте крушения был обнаружен черный ящик, который передали экспертам для расшифровки.

Напомним, самолет рухнул в Житомирской области.

Как сообщала Politeka, пассажирский самолет столкнулся с НЛО во время полета: «в корпусе пробита большая дыра».

Также Politeka писала, что самолет с пассажирами рухнул в городе.