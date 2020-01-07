Популярна співачка і колишня солістка групи ВІА Гра Тетяна Котова показала апетитну фігуру в одному купальнику

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.

Так, опублікованому знімку Котова позує в одному купальнику, приспустивши при цьому халат. Сама білизна ефектно підкреслює форми співачки.

Як можна помітити, Котова одягає окуляри і йде відпочивати на пляж. Однак шанувальники зірки не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира. Знімки дівчина викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра показала фото з відпочинку. На знімку Котова позує в одному купальнику. Можна оцінити на фото ідеальний животик Тетяни. Співачці знадобилися сонцезахисні окуляри.

"Всім Щасливого Різдва. А я тут готуюся до сьогоднішнього концерту. Зазвичай завжди щось пишу перед кожним концертом, але не завжди такий прекрасний вигляд і сонце. Класно-то як. Вгадай, яку пісню буду співати ?", - написала Котова.

Фанати також привітали Тетяну з Різдвом. Також відзначили її прекрасні форми і ділилися припущеннями, що буде співати знаменитість. Ще вувати зазначив, що "Обережно. Дуже гаряче" на фото.

Раніше ми повідомляли, що безсоромна екс-ВІА Гра показала пружні форми і свій головний секрет в купальнику.

Так, на новому знімку Котова позує на велосипеді в цілісному купальнику синього кольору, виставивши на загальний огляд свої пружні сідниці.

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