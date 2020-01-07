Відомий український продюсер Потап (Олексій Потапенко) поділився фото, де він проводить час із знаменитою співачкою Настею Каменських, своєю дружиною

На фото Потап і Настя позують біля велосипедів. Як можна зрозуміти, вони взяли їх в оренду, щоб поїздити, судячи з номерів на транспортних засобах. Потап позує в білій сорочці і шортах, а доповнює цибулю капелюх. Настя стоїть поруч в білому платті, швидше за все. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Які ви красиві", "Божечки", "Блін, хлопці, ну просто круто", "Милашки, добре відпочити", "я дуже люблю вашу фантастичну Настусю", "Це де, Маямі? Приходьте в гості", "Чудесні".

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співачка досить часто подорожує і показує пікантні фото з відпочинку. А не так давно Настя разом зі своїм чоловіком – репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку. З цього приводу пара представила безліч кадрів і навіть здивувала шанувальників Instagram нової підбором кадрів.

Зазначимо, що Настя провела літо дуже насичено і не раз дивувала подібними пікантними кадрами. Пропонуємо згадати найкращі фото з відпочинку знаменитої артистки Насті Каменських.

Повідомлялося, що Каменських засвітилася з Потапом в Мексиці в незвичайному вигляді.

На новому фото, яке показала Настя, вона з'явилася в незвичайному образі, стоячи на вулиці серед зелені. На прогулянку красуня одягла чорні шорти разом з яскравою і барвистою накидкою з бахромою. Пишні кучеряве волосся співачка розпустила, а на її обличчі легкий макіяж. Потап ж позував з серйозним виразом обличчя, у яскраво-жовтій сорочці і солом'яному капелюсі.

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