Известный украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) поделился фото, где он проводит время с знаменитой певицей Настей Каменских, своей супругой

На фото Потап и Настя позируют возле велосипедов. Как можно понять, они взяли их в аренду, чтобы поездить, судя по номерам на транспортных средствах. Потап позирует в белой рубашке и шортах, а дополняет лук шляпа. Настя стоит рядом в белом платье, скорее всего. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Какие вы красивые", "Божечки", "Блин, ребята, ну просто круто", "Милашки, хорошо отдохнуть", "И я очень люблю вашу фантастическую Настеньку", "Это где, Майами? Приходите в гости", "Чудесные".

Ранее мы сообщали, что Каменских сбросила одежду и показала все самое сочное, топ откровенных фото.

певица довольно часто путешествует и показывает пикантные фото с отдыха. А не так давно Настя вместе со своим супругом – рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск. По этому поводу пара представила множество кадров и даже удивила поклонников Инстаграм новой подборкой кадров.

Отметим, что Настя провела лето очень насыщенно и не раз удивляла подобными пикантными кадрами. Предлагаем вспомнить лучшие фото с отдыха знаменитой артистки Насти Каменских.

Сообщалось, что Каменских засветилась с Потапом в Мексике в необычном виде.

На новом фото, которое показала Настя, она появилась в необычном образе, стоя на улице среди зелени. На прогулку красотка надела черные шорты вместе с яркой и пестрой накидкой с бахромой. Пышные кудрявые волосы певица распустила, а на ее лице легкий макияж. Потап же позировал с серьезным выражением лица в ярко-желтой рубашке и соломенной шляпе.

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