Британська модель Демі Роуз, яку прозвали "новою Кардашьян", приголомшила пікантним знімком з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, мініатюрна модель з британо-колумбійськими корінням Демі Роуз дуже популярна у Великобританії завдяки своїй схожості з американською зіркою Кім Кардашьян.

Красуня має апетитну фігуру, яка може змусити серця багатьох чоловіків битися все частіше. Існують деякі недоброзичливці, які починають писати безліч коментарів в яких звинувачують Демі Роуз у використанні уколів краси, а також у тому, що дівчина постійний гість пластичних хірургів.

Але вона не звертає увагу на це і продовжує показувати жаркі кадри у сексуально-відвертій білизні, а також бікіні.

Нещодавно дівчина порушила фантазію шанувальників пікантним кадром з відпустки. Як відомо дівчина зараз їздить по світу. Кілька тижнів вона прибуває в Єгипті, в який мріяла поїхати туди.

На новому кадрі дівчина позує без одягу або ж у сукні з низьким декольте. Знімок зроблений так, що неможливо зрозуміти вбрана красуня або ж роздягнена. Але користувачі мережі можуть розглянути всі округлості, які немов готові здатися на камеру.

Для фото Демі Роуз обрала яскравий макіяж з акцентом на очі з довгими стрілками і розпустила свої коси.

Також раніше повідомлялося, що Демі Роуз показала кілька кадрів з вечірки, на якій розважилася в компанії своєї подружки-красуні. На кадрах дівчата сидять за столом мило бесідують, а також, попивають напої.

Демі вибрала чорне плаття на тонких бретелях, яке має глибоке декольте, підкреслюючи величезний розмір принад темноволосої красуні. Її подружка вибрала білий наряд з не менш провокаційним вирізом. Обидві дівчата вибрали яскравий вечірній макіяж з акцентом на очі.