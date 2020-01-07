Британская модель Деми Роуз, которую прозвали "новой Кардашьян", ошеломила пикантным снимком с отдыха

Как сообщает Politeka.net, миниатюрная модель с британо-колумбийскими корнями Деми Роуз очень популярна в Великобритании благодаря своему сходству с американской звездой Ким Кардашьян.

Красотка обладает аппетитной фигурой, которая может заставить сердца многих мужчин биться все чаще. Существуют некоторые недоброжелатели, начинающие писать множество комментариев в которых обвиняют Деми Роуз в использовании уколов красоты, а также в том, что девушка постоянный гость пластических хирургов.

Но она не обращает внимание на это и продолжает показывать жаркие кадры в откровенном белье, а также бикини.

Недавно девушка возбудила фантазию поклонников пикантным кадром из отпуска. Как известно девушка сейчас колесит по миру. Несколько недель она прибывает в Египте, в который мечтала поехать туда.

На новом кадре девушка позирует без одежды или же в платье - с низким декольте. Снимок сделан так, что невозможно понять одета красотка или же раздета. Но пользователи сети могут расмотреть все округлости, которые словно готовы показаться на камеру.

Для фото Деми Роуз выбрала яркий макияж с акцентом на глаза с длинными стрелками и распустила свои волосы.

Также ранее сообщалось, что Деми Роуз показала несколько кадров с вечеринки, на которой развлеклась в компании своей подружки-красотки. На кадрах девушки сидят за столом мило беседуют, а также, попивают напитки.

Деми выбрала черное платье на тонких бретельках, которое имеет глубокое декольте, подчеркивая огромный размер прелестей темноволосой красотки. Ее подружка выбрала белый наряд с не менее провокационным вырезом. Обе девушки выбрали яркий вечерний макияж с акцентом на глаза.

Напомним, новая Кардашьян Деми Роуз прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян Деми Роуз показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.