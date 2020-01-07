Найкрасивіша жінка у світі 2019 року, супермодель Белла Хадід показала свої вигини у відвертому купальнику

Як повідомляє Politeka.net, Белла Хадід постійно бере участь в пікантних фотосетах і зйомках. Її ідеальна фігура може дозволити супермоделі виглядати неперевершено в будь-якому образі і місці, будь це подіум або який-небудь пляж, де красуня відпочиває.

Супермодель не уникає сміливих образів, а у відвертих вбраннях відчуває себе абсолютно спокійно і без сорому.

Зовсім нещодавно дівчина поділилася з користувачами мережі цілою низкою пам'ятних знімків з відпочинку біля берегів океану. Белла проводить свій відпочинок на островах разом з подругою Джессі Джо Старк, яка є дочкою засновників бренду Chrome Hearts, спільно з яким Белла Хадід нещодавно випустила першу колекцію.

Манекенниця позує на нових знімках в блакитному бікіні, яке підкреслює її хвилюючі вигини і ідеальний плоский живіт. Її подруга з'явилася в жовтому купальнику без бретелей. На знімках дівчата сидять за столом, приймаючи різні пози. Завдяки цьому у користувачів мережі є можливість розглянути їх ідеальні фігури у всій красі.

Також раніше повідомлялося, що модель Белла Хадід, яку називають найкрасивішою жінкою в світі, показала апетитну фігуру в купальнику.

Так, модель позує під час приготування їжі, виставивши напоказ ідеальне тіло. При цьому можна помітити на обличчі Хадід єхидну посмішку.

Крім леопардового купальника, на тілі моделі можна помітити елегантну ланцюжок, сережки і кільця.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

Як раніше повідомляла Politeka, найкрасивіша модель у світі Белла Хадід похвалилася принадами без одягу.

Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі Белла Хадід подратувала спокусливими формами.