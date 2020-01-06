Відома модель Емілі Ратаковськи показала кілька пікантних знімків, на яких з'явилася у відвертому купальнику, який не приховує ідеальних форм красуні

Як повідомляє Politeka.net Емілі Ратаковськи затребувана модель і актриса, володарка титулу "найбажаніша жінка планети-2014".

Вона щаслива дружина і власниця власного модельного бренду Inamorata, який створює неймовфрний одяг для жінок: повсякденні сукні, костюми, домашній одяг та прикраси. Головною фішкою бренду є відверта білизна і купальники, які ледве прикривають найпотаємніші частини тіла.

На днях на офіційній сторінці бренду Inamorata з'явилося кілька знімків на яких Емілі Ратаковски рекламує купальник тілесного кольору.

Купальник власного бренду Емілі сидить на красуні бездоганно, відтіняючи колір засмаги красуні. Купальник відмінно підкреслив тонку талію, сталевий прес і пишні груди Ратаковськи. Втім, на досконалому тілі зірки будь-який фасон виглядав би виграшно.

Користувачі мережі прийшли в повний захват від відвертих кадрів, залишивши для красотки безліч коментарів:

"Ти ідеальна, хотілося б мені таке ж тіло, як у тебе", "Неймовірний блиск і краса", "Обов'язково куплю собі такий купальник", "Ти маєш кращий персик у всьому світі".

Також раніше повідомлялося, що Ратаковськи опублікувала у своєму мікроблозі відвертий кадр з пляжу. У ньому вона позує в одному тоненькому бікіні. Крім того, на фото їй всього 14 років. Архівним знімком вона вирішила довести, що її груди натуральна, і вона не вдавалася до послуг пластичного хірурга.

На фото, крім її припухлых щік, можна побачити і пухкі губи – мрію багатьох дівчат і жінок старшого віку.

Нагадаємо, Ратаковські похвалилася оголеними формами на фото з коханим.

Як повідомляла Politeka, Ратаковські з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковські повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами.