Відома модель Емілі Ратаковськи показала кілька пікантних знімків, на яких з'явилася у відвертому купальнику, який не приховує ідеальних форм красуні
Як повідомляє Politeka.net Емілі Ратаковськи затребувана модель і актриса, володарка титулу "найбажаніша жінка планети-2014".
Вона щаслива дружина і власниця власного модельного бренду Inamorata, який створює неймовфрний одяг для жінок: повсякденні сукні, костюми, домашній одяг та прикраси. Головною фішкою бренду є відверта білизна і купальники, які ледве прикривають найпотаємніші частини тіла.
На днях на офіційній сторінці бренду Inamorata з'явилося кілька знімків на яких Емілі Ратаковски рекламує купальник тілесного кольору.
Путін зазнав фіаско, доля Донбасу вирішена: Його скинуть...
Кіркорова помітили на острові з м'язистим красенем: «Ах, яке ж добрий ранок після такого...»
Фігуриста донька Крутого покрасувалася в одних трусиках: "кращий ракурс"
Фігуриста екс-ВІА Гра показала найпотаємніше в пікантному купальнику: «Які вигини...»
Купальник власного бренду Емілі сидить на красуні бездоганно, відтіняючи колір засмаги красуні. Купальник відмінно підкреслив тонку талію, сталевий прес і пишні груди Ратаковськи. Втім, на досконалому тілі зірки будь-який фасон виглядав би виграшно.
Користувачі мережі прийшли в повний захват від відвертих кадрів, залишивши для красотки безліч коментарів:
"Ти ідеальна, хотілося б мені таке ж тіло, як у тебе", "Неймовірний блиск і краса", "Обов'язково куплю собі такий купальник", "Ти маєш кращий персик у всьому світі".
Також раніше повідомлялося, що Ратаковськи опублікувала у своєму мікроблозі відвертий кадр з пляжу. У ньому вона позує в одному тоненькому бікіні. Крім того, на фото їй всього 14 років. Архівним знімком вона вирішила довести, що її груди натуральна, і вона не вдавалася до послуг пластичного хірурга.
На фото, крім її припухлых щік, можна побачити і пухкі губи – мрію багатьох дівчат і жінок старшого віку.
Нагадаємо, Ратаковські похвалилася оголеними формами на фото з коханим.
Як повідомляла Politeka, Ратаковські з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.
Також Politeka писала, що Емілі Ратаковські повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами.