Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала яскраві кадри з тусовки

Як повідомляє Politeka.net, британська зірка модельного світу та інтернет-простору Демі Роуз продовжила публікувати серію відвертих фотографій.

Демі Роуз прославилася своїми незвичайними формами, що привертають увагу багатьох модельних будинків з усього світу: тонка талія, пишні стегна і повні груди. Багато хто з інтернет-користувачів вважають, що дівчина зробила таку фігуру за допомогою пластичних операцій, але красуня не реагує на такі коментарі, продовжуючи ділитися відвертими кадрами.

Цього разу у своєму блозі дівчина показала кілька кадрів з вечірки, на якій розважилася в компанії своєї подружки-красуні. На кадрах дівчата сидять за столом мило розмовляють, а також, попивають напої.

Демі обрала чорну сукню на тонких бретелях, яка має глибоке декольте, підкреслюючи величезний розмір принад темноволосої красуні. Її подружка обрала білий наряд з не менш провокаційним вирізом. Обидві дівчини обрали яскравий вечірній макіяж з акцентом на очі.

На жаль Демі показала кадри в Stories, тому користувачі мережі не можуть залишити свої коментарі під відповідними фото.

Також раніше повідомлялося, що модель, що стала відомою, завдяки своїм пишним формам, Демі Роуз, опублікувала нові відверті фото.

На знімках зірка, яку прозвали британською Кім Кардашьян, позує в одному низі від купальника. Пишні груди модель прикрила рукою і довгим волоссям.

Демі перебувала в трусиках біля води. Судячи з геолокації, красуня зараз відпочиває у Мексиці.

Образ дівчини завершив непомітний макіяж з акцентом на довгі вії.

Демі на фото або опускала очі, або зацікавлено дивилася вдалину.

Нагадаємо, нова Кардашьян Демі Роуз прогнулася і засвітила зайве на камеру.

Як повідомляла Politeka, нова Кардашьян Демі Роуз показала на камеру все, чим нагородила її природа.

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