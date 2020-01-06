Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала яркие кадры с тусовки

Как сообщает Politeka.net, британская звезда модельного мира и интернет-пространства Деми Роуз продолжила публиковать серию откровенных фотографий.

Деми Роуз прославилась своими необычными формами, которые привлекают внимание многих модельных домов со всего мира: тонкая талия, пышные бедра и полная грудь. Многие интернет-пользователи считают, что девушка сделала такую фигуру с помощью пластических операций, но красотка не реагирует на такие комментарии, продолжая делиться откровенными кадрами.

В этот раз в своем блоге девушка показала несколько кадров с вечеринки, на которой развлеклась в компании своей подружки-красотки. На кадрах девушки сидят за столом мило беседуют, а также, попивают напитки.

Деми выбрала черное платье на тонких бретельках, которое имеет глубокое декольте, подчеркивая огромный размер прелестей темноволосой красотки. Ее подружка выбрала белый наряд с не менее провокационным вырезом. Обе девушки выбрали яркий вечерний макияж с акцентом на глаза.

К сожалению Деми показала кадры в Stories, поэтому пользователи сети не могут оставить свои комментарии под соответствующими фото.

Также ранее сообщалось, что модель, ставшая известной, благодаря своим пышным формам, Деми Роуз, опубликовала новые откровенные фото.

На снимках звезда, которую прозвали британской Ким Кардашьян, позирует в одном низе от купальника

Пышную грудь модель прикрыла рукой и длинными волосами.

Деми находилась в трусиках возле воды. Судя по геолокации, красотка сейчас отдыхает в Мексике.

Образ девушки завершил неброский макияж с акцентом на длинные ресницы.

Деми на фото либо опускала глаза, либо заинтересованно смотрела вдаль.

Напомним, новая Кардашьян Деми Роуз прогнулась и засветила лишнее на камеру.

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