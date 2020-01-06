Знаменита модель Емілі Ратаковські продовжує приголомшувати новими образами, а також відвертими, а часом надто провокаційними вчинками
Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковські затребувана модель і актриса, володарка титулу "найбажаніша жінка планети-2014". Вона має незвичайну зовнішність, яка привертає увагу з першого погляду, що не дивно, адже у моделі тече ірландська, польська, німецька і навіть єврейська кров.
Емілі початку вдалу кар'єру моделі ще в 14 років, її анітрохи не бентежили зйомки в нижній білизні. Вона неодноразово знімалася оголеною, але і в цьому випадку Емілі абсолютно не соромиться цього. Крім того, вона знімається у кліпах і є власницею бренду Inamorata.
В цей раз вона опублікувала у своєму мікроблозі відвертий кадр з пляжу. У ньому вона позує в одному тоненькому бікіні. Крім того, на фото їй всього 14 років. Архівним знімком вона вирішила довести, що її груди натуральна, і вона не вдавалася до послуг пластичного хірурга.
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На фото, крім її припухлых щік, можна побачити і пухкі губи – мрію багатьох дівчат і жінок старшого віку.
«Мені захотілося показати цю фотографію мене в 14 років, щоб довести, що моє тіло природно. Тепер мені трохи сумно, що вона взагалі існує. Я була просто дитиною на цьому знімку, і мені б хотілося, щоб світ заохочував мою 14-річну особу більше, ніж просто моє тіло.», – наголосила вона, шкодуючи, що в ній часто бачать красу, а неї розум і таланти.
Далі в пості Ратаковські каже, що незважаючи на те, що вдається до фотошопу для фотографій instagram, щоб зробити себе більш сексуальною. І все ж, модель впевнена, що в ній є те, що важливіше її привабливості.
В кінці свого повідомлення одна з найкрасивіших жінок світу побажала шанувальникам, щоб читали книги і не вірили всіх картинок в Instagram.
Нагадаємо, Ратаковські похвалилася оголеними формами на фото з коханим.
Як повідомляла Politeka, Ратаковські з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.
Також Politeka писала, що Емілі Ратаковські повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами.