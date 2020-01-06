Знаменитая модель Эмили Ратаковски продолжает ошеломлять новыми образами, а также откровенными, а порой слишком провокационными поступками

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски востребованная модель и актриса, обладательница титула "самая желанная женщина планеты-2014". Она имеет необычную внешность, которая привлекает внимание с первого взгляда, что неудивительно, ведь у модели течет ирландская, польская, немецкая и даже еврейская кровь.

Эмили начала удачную карьеру модели еще в 14 лет, ее нисколько не смущали съемки в нижнем белье. Она неоднократно снималась обнаженной, но и в этом случае Эмили совершенно не стесняется этого. Кроме того, она снимается в клипах и является владелицей бренда Inamorata.

В этот раз она опубликовала в своем микроблоге откровенный кадр с пляжа. В нем она позирует в одном тоненьком бикини. Кроме того, на фото ей всего 14 лет. Архивным снимком она решила доказать, что ее грудь натуральная, и она не прибегала к услугам пластического хирурга.

На фото, кроме ее припухлых щек, можно увидеть и пухлые губы – мечту многих девочек и женщин постарше.

«Мне захотелось показать эту фотографию меня в 14 лет, чтобы доказать, что мое тело естественно. Теперь мне немного грустно, что она вообще существует. Я была просто ребенком на этом снимке, и мне бы хотелось, чтобы мир поощрял мою 14-летнюю личность больше, чем просто мое тело.», – отметила она, сожалея, что в ней видят часто красоту, а нее ум и таланты.

Дальше в посте Ратаковси говорит, что несмотря на то, что прибегает к фотошопу для фотографий в инстаграм, чтобы сделать себя более сексуальной. И все же, модель уверена, что в ней есть то, что важнее ее привлекательности.

В конце своего сообщения одна из самых красивых женщин мира пожелала поклонникам, чтобы читали книги и не верили всем картинкам в Instagram.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.

Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.