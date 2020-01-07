Відомий ангел Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол підкорила підписників новим фото на мотоциклі

Модель позувала біля хатини під солом'яною стріхою, присівши на жовтий мотоцикл, пише Рoliteka.net.

Красуня одягла на себе яскраву футболку і розтягнулася на двоколісному транспорті, продемонструвавши вигини тіла.

Зірка оголила своє багатство - довгі стрункі ніжки і пружні сідниці. Завершував її чарівний образ тонкий браслет на ніжці.

За годину пост Кендіс зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Знаменитість виглядала чудово, тому отримала багато коментарів від підписників.

Зараз на сторінку "ангела" підписані майже 14 мільйонів осіб.

Нагадаємо, екс-ангели Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол та Даутцен Крус засвітили свої розкішні фігури при мінімумі одягу.

Зоряні манекенниці відпочили на знаменитій Ямайці.

На кадрах моделі вирішили трохи «прібеднітися», порівнявши себе зі «звичайними домогосподарками». На чорно-білому знімку довгоногі екс-ангели Victoria’s Secret позували в тісних купальниках у одній зі стійок місцевого пляжного барчика.

Засмаглі красуні своїм знімком порадували багатомільйонну армію своїх шанувальників, зокрема, підписники Кендіс під спільним фото топ-моделей написали, що над дамами не владний час і вони так само прекрасні, як і 10-15 років тому.

Раніше повідомлялося, що ангел бренду нижньої білизни Victoria’s Secret" показала відверте фото практично без білизни і поруч з подружкою - теж моделлю. Довгоногі блондинки і шатенка виглядали дуже ефектно поруч один з одним в одних трусиках.

Манекенниці відвернулися від об'єктива частиною тіла, при цьому, "закопиливши" свої підкачані сідниці спеціально для фото.

Схоже, що пані релаксують в якомусь райському куточку - всюди зелено і яскраво світить сонце.

Нагадаємо також, що Кендіс Свейнпол порадувала користувачів мережі відвертим знімком.

Південноафриканська модель без сорому публікує знімки топлес, радуючи шанувальників ідеальними формами.

Так, в профілі знаменитості з'явилася нова фотографія, на якій Свейнпол позує голою, лише прикривши груди руками.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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