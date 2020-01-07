Известный ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол покорила подписчиков новым фото на мотоцикле

Модель позировала возле хижины с соломенной крышей, присев на желтый мотоцикл, пишет Рoliteka.net.

Красотка надела на себя яркую футболку и растянулась на двухколесном транспорте, продемонстрировав изгибы тела.

Звезда обнажила свою богатство - длинные стройные ножки и упругие ягодицы. Завершал ее обворожительный образ тонкий браслет на ножке.

За час пост Кэндис собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Знаменитость выглядела великолепно, поэтому получила много комментариев от подписчиков.

Сейчас на страницу "ангела" подписаны почти 14 миллионов человек.

Напомним, экс-ангелы Victoria’s Secret Кендис Свейнпол и Даутцен Крус засветили свои роскошные фигуры при минимуме одежды.

Звездные манекенщицы отдохнули на знаменитой Ямайке.

На кадрах модели решили немного «прибедниться», сравнив себя с «обыкновенными домохозяйками». На чорно-белом снимке длинноногие экс-ангелы Victoria’s Secret позировали в тесных купальниках у одной из стоек местного пляжного барчика.

Загорелые красавицы своим снимком порадовали многомиллионную армию своих поклонников, в частности, подписчики Кендис под совместным фото топ-моделей написали, что над дамами не властно время и они так же прекрасны, как и 10-15 лет тому назад.

Ранее сообщалось, что ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret" показала откровенное фото практически без белья и рядом с подружкой - тоже моделью. Длинноногие блондинка и шатенка смотрелись очень эффектно рядом друг с другом в одних трусиках.

Манекенщицы отвернулись от объектива частью тела, при этом, "оттопырив" свои подкачанные ягодицы специально для фото.

Похоже, что дамы релаксируют в каком-то райском уголке - всюду зелено и ярко светит солнце.

Напомним также, что Кэндис Свейнпол обрадовала пользователей сети откровенным снимком.

Южноафриканская модель без стеснений публикует снимки топлес, радуя поклонников идеальными формами.

Так, в профиле знаменитости появилась новая фотография, на которой Свейнпол позирует обнаженной, лишь прикрыв грудь руками.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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