Том Нойвірт на псевдо Кончіта Вурст приголомшив особистим пікантним кадром
Зірка-трансгендер здивувала багатьох. Цього разу, одні шанувальники жахнулися банальності артиста, інші - буквально оспівали його прекрасну фізичну форму. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.
Так на новому опублікованому фото Кончіта Вурст з'явилася, ймовірно, повністю роздягненою і в ліжку. Артист грайливо посміхається на камеру, при цьому видно його волохаті груди та й взагалі "густу" рослинність на обличчі й тілі. Деякі шанувальники навіть назвали Тома "монстром", чи то натякаючи на його відмінну фізичну форму і накачані груди, чи то артист без епіляції нагадав їм мультяшного "волохатого" персонажа.
Були і такі, яким образ Кончіти Вурст не сподобався - фани визнали фото надто банальним і написали, що це трохи не схоже на того "глибокого" артиста, якого вони знають.
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Раніше повідомлялося про те, що Кончіта Вурст презентувала новий кліп під назвою «See Me Now». На опублікованих кадрах знаменитість красується в прозорій майці і всіляко епатує публіку – відвертими рухами, провокуючими позами й іншим.
Пізніше в кліпі артист з'являється в прозорій білизні, в приглушеному світлі він «звивається» на камеру, а раніше на кадрах – він або хтось із танцюристів, облитий зеленою фарбою, демонструє тіло-рухи з пікантним забарвленням, якщо можна так висловитися.
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