Артист с каждой новой своей фотографией поражает поклонников все больше

Том Нойвирт по псевдо Кончита Вурст огорошил личным пикантным кадром

Звезда-трансгендер удивила многих. На этот раз, одни поклонники ужаснулись банальности артиста, другие - буквально воспели его прекрасную физическую форму. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так на новом опубликованном фото Кончита Вурст предстала, вероятно, полностью раздетой и в постели. Артист игриво улыбается на камеру, при этом видна его волосатая грудь да и вообще "густая" растительность на лице и теле. Некоторые поклонники даже назвали Тома "монстром", намекая то ли на его отменную физическую форму и накачанную грудь, то ли артист без эпиляции напомнил им мультяшного "волосатого" персонажа.

Были и такие, которым образ Кончиты Вурст не понравился - фаны сочли фото слишком банальным и написали, что это немного не похоже на того "глубокого" артиста, которого они знают.

Ранее сообщалось о том, что Кончита Вурст презентовала новый клип под названием «See Me Now». На опубликованных кадрах знаменитость красуется в прозрачной майке и всячески эпатирует публику – откровенными движениями, провоцирующими позами и прочим.

Позднее в клипе артист появляется в прозрачном белье, в приглушенном свете он «извивается» на камеру, а ранее на кадрах – он или кто-то из танцоров, облитый зеленой краской, демонстрирует тело-движения с пикантным окрасом, если можно так выразиться.

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