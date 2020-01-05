Відома модель Ірина Шейк показалася роздягненою на тлі справжнього дива природи

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитої манекенниці.

Так на новому опублікованому фото артистка красується в яскравому роздільному купальнику на тлі знаменитого водоспаду в Коста-Ріці.

Про красу, що місця "зйомок", що самої моделі - говорити не доводиться. Шанувальники просто зачаровані видами і витонченоюШейк, пишуть, що та втерла носа своєму екс-коханому актору Бредлі Куперу і що про таку красуню мріє кожен чоловік.

Крім того, шанувальників манекенниці в мережі дуже порадував той факт, що Ірина продовжує радіти життю навіть після важкого розриву, ну а більшість - просто "збожеволіли", в хорошому сенсі цього слова, від напівголої Шейк в центрі фото-композиції.

Раніше, відома красуня з'явилася на фото практично повністю оголеною. Дівчина позувала на пляжі стоячи на колінах у блакитній воді. Хвилясте волосся Ірина закинула набік, вона подивилася в камеру і відкрила рот.

З одягу на Шейк білі трусики-бикни на зав'язках. Груди модель прикрила рукою. Завершує образ моделі стильні аксесуари.

За п'ять годин пост Ірини зібрав понад сотні тисяч лайків і багато хвалебних коментарів.

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