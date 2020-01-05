Известнейшая модель Ирина Шейк показалась раздетой на фоне настоящего чуда природы

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитой манекенщицы.

Так на новом опубликованном фото артистка красуется в ярком раздельном купальнике на фоне знаменитого водопада в Коста-Рике.

О красоте, что места "съемок", что самой модели - говорить не приходится. Поклонники просто очарованы видами и изящной Шейк, пишут, что та утерла нос своему экс-возлюбленному актеру Брэдли Куперу и что о такой красавице мечтает каждый мужчина.

Кроме того, поклонников манекенщицы в сети очень порадовал тот, факт, что Ирина продолжает радоваться жизни даже после тяжелого разрыва, ну а большинство - просто "обезумели", в хорошем смысле этого слова, от полуголой Шейк в центре фото-композиции.

Ранее, известная красотка предстала на фото практически полностью обнаженной. Девушка позировала на пляже стоя на коленях в голубой воде. Волнистые волосы Ирина закинула набок, она посмотрела в камеру и приоткрыла рот.

Из одежды на Шейк белые трусики-бикни на завязачках. Грудь модель прикрыла рукой. Завершает образ модели стильные аксессуары.

За пять часов пост Ирины сотни тысяч лайков и много хвалебных комментариев.

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