Топ-модель и экс-ангел Victoria’s Secret показала пикантный кадр в сети
Звезда мировых подиумов Хайди Клум без особых зазрений совести разделась на камеру. Полностью. Хотя нет, обувь на ее стройных ножках, все-таки, присутствовала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так на новом профессиональном студийном снимке белокурая красавица, которая уже находится на условной модельной "пенсии" показала кадр, где она предстала в чем, как говорится, мать родила.
На черно-белом снимке Хайди уверено смотрит прямо в объектив камеры, но ее тело к фотографу повернуто как бы немного боком. Руку модель положила на талию, а другой - прикрыла свою пышную грудь.
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Волосы звездная манекенщица уложила назад, она позировала вообще без одежды - только в классической обуви на шпильке. На снимке видны ягодицы, бедра, живот и частично грудь Клум.
Поклонники очень порадовались такой публикации звезды и осыпали ее комплиментами.
Также раньше модель показала себя в лучшие годы. Хотя, точно никто не может сказать – когда звездная манекенщица выглядела лучше – в молодости на самом пике своей головокружительной карьеры или же сейчас – когда она уже в который раз вышла замуж за молодого красавчика и во всю продолжается резвиться с друзьями, работать, словом, живет полной жизнью.
На старом-новом опубликованном фото Хайди показала свои женственные формы и стройную фигуру в целом. Показала, в частности, частично и грудь без белья. В белом «рокерском» топе, с оголенным животом, стильной стрижкой – поразила публику в сети, поклонники узнали молодую и прерасную Хайди Клум на фото.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
Как ранее сообщала Politeka, Джиджи Хадид прокомментировала свою чрезмерную худобу и призналась, что у нее болезнь Хашимото
Также Politeka информировала, что известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах