Актриса Мер'єм Узерлі, яка прославилася на весь світ завдяки своїй роботі в популярному серіалі «Величне століття», а також роботі в модельному бізнесі - вирішила показати, як працює

Артистка показалася перед камерами в яскравому класичному і, разом з тим, дещо відвертому образі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram світової знаменитості.

Так на нових опублікованих кадрах, актриса ефектно позувала, сміялася і навіть трохи кокетувала з відомим бренд-консультантом, ведучим, колумністом у самих Forbes & Daily Sabah Арда Сейнером.

"Парочка" на відео нахвалювала один одного - в цілому - вони розповідали про грандіозний вечір на честь відомого світового ювелірного бренду, в якому артистка бере участь.

Сама Мер'єм на зйомках сяяла, як кращі діаманти світу - вона посміхалася, стоячи у яскравій напівпрозорій сукні, розповідала, що є в її в розумінні справжня краса і дякувала колегам за роботу. Зокрема, відпустила на адресу Арда чимало компліментів.

Раніше ми писали, що 36-річна німецько-турецька актриса опублікувала фото на своїй сторінці в мережі, викликавши новий ажіотаж серед шанувальників. А саме, недавнє перетворення артистки виявилося не черговим бажанням змінити імідж. Узерлі поділилася селфи з салону авто, де вона позує в окулярах, м'яких навушниках і шарфику.

Очевидно, у зірки почалися проблеми із зором, що й змусило надіти стильний аксесуар.

«Чітке бачення, підкріплене конкретними планами, дає вам величезне почуття впевненості та особистої сили», — підкреслила актриса, яка зіграла героїню Хюррем в популярному серіалі.

Як відомо, Мер'єм зустрічалася з турецьким бізнесменом Джаном Атешем. Їх тривалий роман ось-ось повинен був закінчитися весіллям, але в серпні 2013-го пара розлучилася. У підприємця вже є діти від попереднього шлюбу. До того ж Мер'єм хотіла народити дитину в рідній країні і не планувала залишатися в Туреччині, що не влаштувало Атеша.

Нагадаємо, зірка "Величного століття" вразила новою зовнішністю після пластики

А ще Politekaa писала, що зірка «Величного століття» блиснула пружним тілом в прозорій сукні

Також Politeka повідомляла, що зірка "Величного століття" засвітила груди в ефектній фотосесії