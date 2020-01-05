Актриса Мерьем Узерли, которая прославилась на весь мир благодаря своей работе в популярном сериале «Великолепный век», а также работе в модельном бизнесе - решила показать, как работает
Артистка показалась перед камерами в ярком классическом и, вместе с тем, несколько откровенном образе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram мировой знаменитости.
Так на новых опубликованных кадрах, актриса эффектно позировала, смеялась и даже немного кокетничала с известным бренд-консультантом, ведущим, колумнистом в самих Forbes & Daily Sabah Арда Сейнером.
"Парочка" на видео во все нахваливала друг друга - в целом - они рассказывали о грандиозном вечере в честь известнейшего мирового ювелирного бренда, в котором артистка принимает участие.
Главное за ночь: взрывы в столице, смерть легендарного актера и новый запрет для украинцев
Богомолов выдал всю правду о расставании с Собчак: "Невозможно..."
Экс-солистка "Серебро" встала на четвереньки ради пикантного фото: "Ух, какая!"
Популярная певица умерла сразу после Нового года: родные ошарашили деталями
Сама Мерьем на съемках сияла, точно лучшие бриллианты мира - она улыбалась, стоя в ярком полупрозрачном платье, рассказывала, что есть в ее в понимании подлинная красота и благодарила коллег за работу. В частности, отпустила в адрес Арда немало комплиментов.
Ранее мы писали, что 36-летняя немецко-турецкая актриса опубликовала фото на своей странице в сети, вызвав новый ажиотаж среди поклонников. А именно, недавнее преображение артистки оказалось не очередным желанием сменить имидж. Узерли поделилась селфи из салона авто, где она позирует в очках, мягких наушниках и шарфике.
Очевидно, у звезды начались проблемы со зрением, что и заставило надеть стильный аксессуар.
«Четкое видение, подкрепленное конкретными планами, дает вам огромное чувство уверенности и личной силы», — подчеркнула актриса, сыгравшая героиню Хюррем в популярном сериале.
Как известно, Мерьем встречалась с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Их продолжительный роман вот-вот должен был закончиться свадьбой, но в августе 2013-го пара рассталась. У предпринимателя уже есть дети от предыдущего брака. К тому же Мерьем хотела родить ребенка в родной стране и не планировала оставаться в Турции, что не устроило Атеша.
Напомним, звезда "Великолепного века" поразила новой внешностью после пластики
А еще Politekaa писала, что звезда «Великолепного века» сверкнула упругим телом в прозрачном платье
Также Politeka сообщала, что звезда "Великолепного века" засветила грудь в эффектной фотосессии