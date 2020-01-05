Актриса Мерьем Узерли, которая прославилась на весь мир благодаря своей работе в популярном сериале «Великолепный век», а также работе в модельном бизнесе - решила показать, как работает

Артистка показалась перед камерами в ярком классическом и, вместе с тем, несколько откровенном образе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram мировой знаменитости.

Так на новых опубликованных кадрах, актриса эффектно позировала, смеялась и даже немного кокетничала с известным бренд-консультантом, ведущим, колумнистом в самих Forbes & Daily Sabah Арда Сейнером.

"Парочка" на видео во все нахваливала друг друга - в целом - они рассказывали о грандиозном вечере в честь известнейшего мирового ювелирного бренда, в котором артистка принимает участие.

Сама Мерьем на съемках сияла, точно лучшие бриллианты мира - она улыбалась, стоя в ярком полупрозрачном платье, рассказывала, что есть в ее в понимании подлинная красота и благодарила коллег за работу. В частности, отпустила в адрес Арда немало комплиментов.

Ранее мы писали, что 36-летняя немецко-турецкая актриса опубликовала фото на своей странице в сети, вызвав новый ажиотаж среди поклонников. А именно, недавнее преображение артистки оказалось не очередным желанием сменить имидж. Узерли поделилась селфи из салона авто, где она позирует в очках, мягких наушниках и шарфике.

Очевидно, у звезды начались проблемы со зрением, что и заставило надеть стильный аксессуар.

«Четкое видение, подкрепленное конкретными планами, дает вам огромное чувство уверенности и личной силы», — подчеркнула актриса, сыгравшая героиню Хюррем в популярном сериале.

Как известно, Мерьем встречалась с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Их продолжительный роман вот-вот должен был закончиться свадьбой, но в августе 2013-го пара рассталась. У предпринимателя уже есть дети от предыдущего брака. К тому же Мерьем хотела родить ребенка в родной стране и не планировала оставаться в Турции, что не устроило Атеша.

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