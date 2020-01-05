Модель Демі Роуз порадувала черговою гарячим фото

Відома модель, яку часто називають британською Кардашьян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними та вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нове фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

В той час, як зірки постійно публікують кадри у сімейному колі біля ялинки, Демі Роуз вирішила провести різдвяні свята в обіймах ласкавого сонця і відразу після відпочинку в Єгипті вирушила до Мексики, звідки і порадувала шанувальників черговим пікантним селфі.

Модель з'явилася на кадрі в жовтому купальнику, який насилу утримував її значні розміри. А стриманий макіяж підкреслив ангельські риси личка Роуз.

Раніше Роуз опублікувала досить пікантне відео зі своєю подругою. Обидві дівчини повністю роздяглися і провели нічні купання в басейні.

Хоч красуні і трохи ніяковіли, але все одно опублікували дане відео.



