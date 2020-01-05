Модель Деми Роуз порадовала очередным горячим фото

Известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.

Как сообщает Politeka.net, новое фото девушка опубликовала на своей страничке в Instagram.

В то время, как звезды постоянно публикуют фото в семейном кругу возле елки, Деми Роуз решила провести рождественские праздники в объятиях ласкового солнца и сразу после отдыха в Египте отправилась в Мексику, откуда и порадовала поклонником очередным пикантным селфи.

Модель предстала на кадре в желтом купальнике, который с трудом удерживал ее внушительный размер. А сдержанный макияж подчеркнул ангельский черты личика Роуз.

Ранее Роуз опубликовала довольно пикантное видео со своей подругой. Обе девушки полностью разделись и провели ночные купания в бассейне.

Хоть красавицы и немного смущались, но все равно опубликовали данное видео.



