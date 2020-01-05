Модель Деми Роуз порадовала очередным горячим фото
Известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.
Как сообщает Politeka.net, новое фото девушка опубликовала на своей страничке в Instagram.
В то время, как звезды постоянно публикуют фото в семейном кругу возле елки, Деми Роуз решила провести рождественские праздники в объятиях ласкового солнца и сразу после отдыха в Египте отправилась в Мексику, откуда и порадовала поклонником очередным пикантным селфи.
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Модель предстала на кадре в желтом купальнике, который с трудом удерживал ее внушительный размер. А сдержанный макияж подчеркнул ангельский черты личика Роуз.
Ранее Роуз опубликовала довольно пикантное видео со своей подругой. Обе девушки полностью разделись и провели ночные купания в бассейне.
Хоть красавицы и немного смущались, но все равно опубликовали данное видео.
Деми Роуз — британская модель родом из Бирмингема. Девушка окончила колледж по специальности "косметология", однако с детства мечтала стать моделью. И девушке действительно удалось добиться успеха на этом поприще, несмотря на невысокий рост (157 см) и пышные формы.
Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.
Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.
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