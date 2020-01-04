Світська левиця Кім Кардашьян зачарувала шанувальників сміливим фото на підлозі в білизні від свого особистого бренду

Нові знімки американська селебріті опублікувала на своїй сторінці в инстаграме, повідомляє Рoliteka.net.

Для фото вона розпустила волосся по плечах, одягла білизна з нової колекції бренду білизни кольору шкіри для жінок. Кардашьян сіла на підлогу перед дзеркалом і почала знімати світлі шкарпетки.

«Колекція Skims Cotton скоро поповниться! Я живу в цих ультра-м'яких і дихаючих наборах. Вибір стилів буде в наявності 7 січня о 9 ранку за тихоокеанським часом в кольорах Bone, Soot і Kyanite», – поділилася вона своїми планами на продаж улюбленої колекції.

В коментарях шанувальники зірки почали активно ділитися враженнями від раздевшейся Кардашьян, а також дарувати їй компліменти.

«Дуже красива», «Приваблива», «Вогонь», «Бомба», – пишуть в мережі.

Фото за добу набрала мільйон відміток «мені подобається».

Нагадаємо, що раніше Кардашьян вийшла на вулицю без макіяжу і в невластивою для неї мішкуватому одязі. Незвичні фото для зірки зібрали майже два мільйони лайків за одну добу, адже Кардашьян дуже рідко можна побачити ненафарбованою і без її фірмового стилю фатальної красуні і тієї, що розбиває чоловічих сердець.

Так, вона вийшла у світ в звичайному спортивному костюмі сірого кольору: спортивному худі і простих штанях. Волосся зірка гладко зачесала тому, а особа залишила без грама макіяжу. В руках на знімках Кім тримає склянку кави і свій телефон, і не дивиться в камеру. Її прихильники все ж відзначили, що вона виглядає пострясающе, навіть незважаючи на відсутність макіяжу і зачіски, а також без шикарних суконь з аксесуарами.

В коментарях Кардашьян дісталося багато компліментів:

«Така мила навіть без макіяжу», «Це, напевно, найприємніше, що я бачив тебе за хвилину! Виглядаєш чудово 👍🏽», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

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