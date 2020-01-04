Светская львица Ким Кардашьян обворожила поклонников смелым фото на полу в белье от своего личного бренда

Новые снимки американская селебрити опубликовала на своей странице в инстаграме, сообщает Рoliteka.net.

Для фото она распустила волосы по плечам, надела белье из новой коллекции своего бренда белья цвета кожи для женщин. Кардашьян села на пол перед зеркалом и начала снимать светлые носки.

«Коллекция Skims Cotton скоро пополнится! Я живу в этих ультрамягких и дышащих наборах. Выбор стилей будет в наличии 7 января в 9 утра по тихоокеанскому времени в цветах Bone, Soot и Kyanite», – поделилась она своими планами на продажу любимой коллекции.

В комментариях поклонники звезды начали активно делиться впечатлениями от раздевшейся Кардашьян, а также дарить ей комплименты.

«Очень красивая», «Привлекательная», «Огонь», «Бомба», – пишут в сети.

Фото за сутки набрало миллион отметок «мне нравится».

Напомним, что ранее Кардашьян вышла на улицу без макияжа и в несвойственной для нее мешковатой одежде. Непривычные фото для звезды собрали почти два миллиона лайков за одни сутки, ведь Кардашьян очень редко можно увидеть ненакрашенной и без ее фирменного стиля роковой красотки и разбивательницы мужских сердец.

Так, она вышла в свет в обычном спортивном костюме серого цвета: спортивном худи и простых штанах. Волосы звезда гладко зачесала назад, а лицо оставила без грамма макияжа. В руках на снимках Ким держит стаканчик кофе и свой телефон, и не смотрит в камеру. Ее поклонники все же отметили, что она выглядит пострясающе, даже несмотря на отсутствие макияжа и прически, а также без шикарных платьев с аксессуарами.

В комментариях Кардашьян досталось много комплиментов:

«Такая милая даже без макияжа», «Это, наверное, самое приятное, что я видел тебя за минуту! Выглядишь отлично 👍🏽», – пишут в сети.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.