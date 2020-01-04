Модель з Дніпра Ганна Мінюкова порадувала шанувальників новим гарячим знімком
Як передає Polteka.net, відповідний запис вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На цей раз красуня виклала гарячий знімок у своїх сторіс. На кадрі вона одягнена тільки в мереживних трусики, а ліфчик знаходиться в процесі зняття. Крім того вона поцікавилася у своїх передплатників, не надто відверті даний знімок? При цьому, самим текстом питання прикрила те, що найбільше хотіли побачити шанувальники.
Майже одноголосно всі вибрали відповідь "ні".
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Раніше модель вирішила показати, як сушить волосся після душу і записала відповідну сторіс. Модель з'явилася на кадрі у ванній одягнена в білий халат. Під час процедури красуня кокетливо посміхалася на камеру, а пікантності відео додало оголене плече. Халат ніби випадково злетів з її плечей.
Також ми повідомляли, що українська модель Ася Мікович знялася в майці з глибоким декольте і в будівельній касці на тлі мосту у Харкові, який упав.
"Обвалився міст у Харкові навіть не значився аварійним, а аварійних в нас понад 60% мостів", – наголосила вона.
Також вона перерахувала заходи, які, на її думку, можуть врятувати життя людей.
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