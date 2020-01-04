Модель з Дніпра Ганна Мінюкова порадувала шанувальників новим гарячим знімком

Як передає Polteka.net, відповідний запис вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз красуня виклала гарячий знімок у своїх сторіс. На кадрі вона одягнена тільки в мереживних трусики, а ліфчик знаходиться в процесі зняття. Крім того вона поцікавилася у своїх передплатників, не надто відверті даний знімок? При цьому, самим текстом питання прикрила те, що найбільше хотіли побачити шанувальники.



Майже одноголосно всі вибрали відповідь "ні".

Раніше модель вирішила показати, як сушить волосся після душу і записала відповідну сторіс. Модель з'явилася на кадрі у ванній одягнена в білий халат. Під час процедури красуня кокетливо посміхалася на камеру, а пікантності відео додало оголене плече. Халат ніби випадково злетів з її плечей.



Також ми повідомляли, що українська модель Ася Мікович знялася в майці з глибоким декольте і в будівельній касці на тлі мосту у Харкові, який упав.

"Обвалився міст у Харкові навіть не значився аварійним, а аварійних в нас понад 60% мостів", – наголосила вона.



Також вона перерахувала заходи, які, на її думку, можуть врятувати життя людей.



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