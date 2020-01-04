Модель из Днепра Анна Минюкова порадовала поклонников новым горячим снимком

Как передает Polteka.net, соответственную запись она опубликовала на своей страничке в Instagram.

На это раз красавица выложила горячий снимок в своих сторис. На кадре она облачена только в кружевных трусиках, а лифчик находится в процессе снятия. Кроме того она поинтересовалась у своих подписчиков, не слишком ли откровенны данный снимок. При этом, самим тектсом вопроса прикрыла то, что больше всего хотели увидеть поклонники.



Почти единогласно все выбрали ответ "нет".

Ранее модель решила показать, как сушит волосы после душа и записала соответственную сторис. Модель предстала на кадре в ванной облачена в белый халат. Во время процедуры красавица кокетливо улыбалась на камеру, а пикантности видео добавило обнаженное плечо. Халат как будто случайно слетел с ее плечей.



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"Обвалившийся мост в Харькове даже не числился аварийным, а аварийных у нас более 60% мостов", – отметила она.



Также она перечислила меры, которые, по ее мнению, могут спасти жизни людей.



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