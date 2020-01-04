Меган Маркл і принц Гаррі вирушили в похід – в горах Канади пара зустріла іншу пару – тут і почалося найцікавіше

Про це пише People .

Так герцоги Сассекські, прогулюючись у регіональному парку Хорт-Хілл, натрапили на парочку закоханих – ті не могли впоратися з селфі-палицею. Зіркове ж подружжя – вирішили їм допомогти. Яке було здивування "нетоваришуючих" через сильний вітер з технікою закоханих, коли до них підійшли королівські особи. Меган просто запропонувала парі їх сфотографувати, дівчина, як ні в чому не бувало, простягнула камеру герцогині, навіть не зрозумівши з ким вона взаємодіє. Але тут «втрутилася» продюсер CTV News Асмина Канторович – та, пізніше, про все розтрубила журналістам.

«Ми проводимо такий похід кожен новорічний день протягом останніх двох років. Ми влаштували невеличкий пікнік, і коли закінчували, намагалися сфотографувати себе на красивому фоні, коли до нас підійшла жінка і запитала, чи не хочемо ми, щоб вона нас сфотографувала», - розповіла Асміна Канторович. Дівчина додала, що одразу перед ними постали просто двоє звичайних людей, які гуляли зі своїми собаками:

«Коли вони запропонували зробити знімок, ми, звичайно, погодилися. І тільки потім, позуючи для фото, я подумала, що дівчина, яка знімає нас, виглядає підозріло знайомою. І тоді я подивилася в бік, де стояв її супутник. І сумніви відпали - це були Меган Маркл і принц Гаррі! Неймовірно, ми були просто в ауті, коли зрозуміли, що сталося насправді», - розповіла Асміна.

Після того, як Маркл зробила фото – пари спокійно розійшлися, трохи посміявшись і побажавши один одному щасливого Нового року.

Нагадаємо, ми повідомляли, що всупереч традиції збиратися на Різдво всією королівською сім'єю в одній з резиденцій Єлизавети II, Меган Маркл з чоловіком принцом Гаррі і сином Арчі вирушили до Канади. Крім офіційної частини сімейство весело відзначило Різдво разом з мамою Меган, що прилетіла з Лос-Анджелеса.

Також ми розповідали, що Меган з Гаррі довели мережу до сліз своєю різдвяною листівкою. Головним у кадрі виявився маленький Арчі. Малюк підповз до об'єктиву, мило закусивши губу, а його батьки залишилися на задньому фоні. Щасливі, вони дивляться на малюка з посмішкою.

Коментуючі не втрималися від зізнань у щирій любові цьому сімейству, а Арчі зібрав найбільшу кількість захоплених відгуків.

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