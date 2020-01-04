Меган Маркл и принц Гарри отправились в поход – в горах Канады пара встретила другую пару – тут то и началось самое интересное

Об этом пишет People .

Так герцоги Сассекские, прогуливаясь в региональном парке Борзая-Хилл, наткнулись на парочку влюбленных – те не могли справиться с сэлфи-палкой. Звездные же супруги – решили им помочь. Каково же было удивление "недружащих" из-за сильного ветра с техникой влюбленных, когда к ним подошли королевские особы. Меган просто предложила паре их сфотографировать, девушка, как ни в чем не бывало, протянула камеру герцогине, даже не поняв с кем она сейчас взаимодействует. Но тут «вмешалась» продюсер CTV News Асмина Канторович – та, поднее, обо всем раструбила журналистам.

«Мы проводим такой поход каждый новогодний день в течение последних двух лет. Мы устроили небольшой пикник, и когда заканчивали, старались сфотографировать себя на красивом фоне, когда к нам подошла женщина и спросила, не хотим ли мы, чтобы она нас сфотографировала», - рассказала Асмина Канторович. Девушка добавила, что сразу пред ними предстали просто обычные люди, которые гуляли со своими собаками:

«Когда они предложили сделать снимок, мы, конечно, согласились. И только потом, позируя для фото, я подумала, что девушка, которая снимает нас, выглядит подозрительно знакомой. И тогда я посмотрела в сторону, где стоял ее спутник. И сомнения отпали - это были Меган Маркл и принц Гарри! Невероятно, мы были просто вне себя, когда поняли, что произошло на самом деле», - рассказала Асмина.

После того, как Маркл сделала фото – пары спокойно разошлись, посмеявшись немного и пожелав друг другу счастливого Нового года.

Напомним, мы сообщали, что вопреки традиции собираться на Рождество всей королевской семьей в одной из резиденций Елизаветы II, Меган Маркл с супругом принцем Гарри и сыном Арчи отправились в Канаду. Помимо официальной части семейство весело отметило Рождество вместе с мамой Меган, прилетевшей из Лос-Анджелеса.

Также мы рассказывали, что Меган с Гарри довели сеть до слез своей рождественской открыткой. Главным в кадре оказался маленький Арчи. Малыш подполз к объективу, мило закусив губу, а его родители остались на заднем фоне. Счастливые, они смотрят на малыша с улыбкой.

Комментирующие не удержались от признаний в искренней любви этому семейству, а Арчи собрал наибольшее количество восторженных откликов.

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"Они такие милые - все, но король Арчи забирает приз 🥰🥰🥰"

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