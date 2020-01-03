Модель і актриса Мер'єм Узерлі, що прославилася в Україні завдяки своїй роботі в популярному серіалі «Величне століття», показалася в досить відвертому образі

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram світової знаменитості.

Так на нових опублікованих кадрах, актриса ефектно розставила ноги і нахилилася вперед, сидячи на лавці. Студійний кадр вийшов загадковим і наповненим, відчувається, що ідеєю - образність нагадує проекцію «чоловік-жінка», «сильна жінка», «жінка в чоловічому образі» і «жінка, яка готова боротися за свої принципи в жорстокому світі чоловіків».

Деякі шанувальники фигуристої красуні звернули увагу не скільки на задумку авторів фото і роботу моделі в фотостудії, скільки на її, певною мірою, відвертий наряд. На Мер'єм була декольтована блузка, широкі штани і чоловіча, схоже, що краватка. Крім того, артистка широко розставила на фото ноги і пронизливо, впевнено дивиться прямо в об'єктив камери.

Шанувальникам така Мер'єм дуже сподобалася - вони відзначили її талант, як моделі, так і актриси, а також пишуть в коментарях, що вона неймовірно красива жінка.

Раніше, на своїй сторінці в мережі актриса опублікувала знімок, на якому позує разом з донькою.

На фотографії актриса і маленька Лара, якій в лютому виповниться шість років, дивляться в об'єктив камери і трохи кривляються. На дівчинці і артистці червоні светри або теплі сукні, а також грайливі обідки з бантами в колір.

Знімок зібрав десятки тисяч лайків і масу коментарів, в яких шанувальники взаємно вітають Мер'єм з новим роком і всіляко виділяють її пречудову донечку.

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