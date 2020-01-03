Модель и актриса Мерьем Узерли, прославившаяся в Украине благодаря своей работе в популярном сериале «Великолепный век», показалась в весьма откровенном образе

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram мировой знаменитости.

Так на новых опубликованных кадрах, актриса эффектно расставила ноги и наклонилась вперед, сидя на лавке. Студийный кадр получился загадочным и наполненным, чувствуется, что идеей - образность напоминает проекцию «мужчина-женщина», «сильная женщина», «женщина в мужском обличии» и «женщина, которая готова сражаться за свои принципы в суровом мире мужчин».

Некоторые поклонники фигуристой красавицы обратили внимание не сколько на задумку авторов фото и работу модели в фотостудии, сколько на ее, в определенной степени, откровенный наряд. На Мерьем была декольтированная блузка, широкие штаны и мужской, похоже, что галстук. Кроме того, артистка широко расставила на фото ноги и пронзительно, уверенно смотрит прямо в объектив камеры.

Поклонникам такая Мерьем очень понравилась - они отметили ее талант, как модели, так и актрисы, а также пишут в комментариях, что она невероятно красивая женщина.

Ранее на своей странице в сети актриса опубликовала снимок, на котором позирует вместе с дочкой.

На фотографии актриса и малышка Лара, которой в феврале исполнится шесть лет, смотрят в объектив камеры и немного кривляются. На девочке и артистке красные свитера или теплые платья, а также игривые ободки с бантами в цвет.

Снимок собрал десятки тысячи лайков и массу комментариев, в которых поклонники взаимно поздравляют Мерьем с новым годом и всячески выделяют ее прелестную дочурку.

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