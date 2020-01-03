Модель и актриса Мерьем Узерли, прославившаяся в Украине благодаря своей работе в популярном сериале «Великолепный век», показалась в весьма откровенном образе
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram мировой знаменитости.
Так на новых опубликованных кадрах, актриса эффектно расставила ноги и наклонилась вперед, сидя на лавке. Студийный кадр получился загадочным и наполненным, чувствуется, что идеей - образность напоминает проекцию «мужчина-женщина», «сильная женщина», «женщина в мужском обличии» и «женщина, которая готова сражаться за свои принципы в суровом мире мужчин».
Некоторые поклонники фигуристой красавицы обратили внимание не сколько на задумку авторов фото и работу модели в фотостудии, сколько на ее, в определенной степени, откровенный наряд. На Мерьем была декольтированная блузка, широкие штаны и мужской, похоже, что галстук. Кроме того, артистка широко расставила на фото ноги и пронзительно, уверенно смотрит прямо в объектив камеры.
Поклонникам такая Мерьем очень понравилась - они отметили ее талант, как модели, так и актрисы, а также пишут в комментариях, что она невероятно красивая женщина.
Кароль потрясла прелестями в глубоком разрезе, Дан Балан не устоял: пикантное видео
ПриватБанк блокирует счета и списывает все деньги, началась паника: детали скандала
Звезда "Танців з зірками" покорила пикантными формами в бикини: "Фигурка то, что надо"
Пугачеву разнесли после появления в «Голубом огоньке»: «не является...», детали скандала
Ранее на своей странице в сети актриса опубликовала снимок, на котором позирует вместе с дочкой.
На фотографии актриса и малышка Лара, которой в феврале исполнится шесть лет, смотрят в объектив камеры и немного кривляются. На девочке и артистке красные свитера или теплые платья, а также игривые ободки с бантами в цвет.
Снимок собрал десятки тысячи лайков и массу комментариев, в которых поклонники взаимно поздравляют Мерьем с новым годом и всячески выделяют ее прелестную дочурку.
Напомним, звезда "Великолепного века" поразила новой внешностью после пластики
А еще Politekaa писала, что звезда «Великолепного века» сверкнула упругим телом в прозрачном платье
Также Politeka сообщала, что звезда "Великолепного века" засветила грудь в эффектной фотосессии