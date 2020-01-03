Відома модель Ірина Шейк позувала при мінімумі одягу і в екзотичній обстановці, якщо можна так висловитися

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитої манекенниці.

Так на новому опублікованому фото артистка красується з подружкою і напівгола. Жінки одягалися в ефектні купальники з анімалістичним принтом, а також доповнили свої образи об'ємними капелюшками.

Крім іншого, Ірина Шейк зі своєю приятелькою – парижанкою і світською левицею – засвітили свої підкачані сідниці. Сфотографуватися дівчата вирішили саме відвернувшись і віддалившись від камери.

Вся ця жіноча краса була «представлена» на тлі екзотичного пляжу та морської води. Шанувальники в захваті від таких атмосферних і естетично наповнених знімків:

«Вогонь»

«Красуні»

«Соковито»

Раніше, артистка "розслабилася" і показала ефектні кадри, де вона в стрінгах і шкіряному бра пустує перед камерами, приймаючи різні варіації провокуючих поз.

На іншому - раніше вона знялася в рекламі відомого бренду і на рекламному щиті на фото постала повністю роздягненою «вгорі» і в чорних панчохах в сітку внизу, свої принади зірка світових подіумів прикрила вишуканим стильним аксесуаром.

На інших своїх опублікованих кадрах загоріла Шейк красується лежачи і в рожевому роздільному купальнику. Крім купальника, вона приміряла панамку.

На фото манекенниця засвітила свої підкачані сідниці і груди. На знімку модель дивиться в бік, не посміхається. Незважаючи на це, кадр вийшов досить живеньким і привертає увагу.

Шанувальники пишуть масу приємностей на адресу знаменитої красуні - однієї з найбільш високооплачуваних і відомих моделей сучасності.

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