Олександр Лукашенко посварився з Росією через поставки нафти

Конфлікт розгорівся ще 30 грудня, коли президент Білорусі зателефонував Володимиру Путіну з вимогою підписання нового контракту по газу і нафті. Про це повідомляє Телеграм-канал «Незыгарь». Зазначається, що тоді Путін сказав своєму білоруському колезі, що дана тема не в його компетенції.

Після цього Лукашенко зідзвонився з російським прем'єром Дмитром Медведєвим, який в цинічній формі нагадав президенту про те, що раніше той погрожував закуповувати нафту в Польщі.

«Лукашенко кинув трубку і подзвонив Президенту. Почав шантажувати, що почне несанкціонований відбір газу. Його переключили на Новака. За пару годин до кінця року підписали тимчасовий контракт на два місяці з газу», - йдеться в публікації.

При цьому угоди з постачання нафти Білорусь і Росія так і не досягли. Зокрема, повідомляється, що в Кремлі порадили Лукашенку закуповувати нафту через інші країни, якщо російські ціни його не влаштовують. Підкреслюється, що президент Білорусі відмовився обговорювати це питання через посередників і вимагає особистої зустрічі з Путіним.

У той же час, стало відомо, що Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) Білорусі. Відзначається, що палива у білорусів залишилося тільки на 10 днів. На тлі цієї ситуації Латвія запропонувала допомогти Білорусі.

У свою чергу, білоруська влада ввела у країні режим економії і зупиняє експорт нафтопродуктів.

Раніше стало відомо, що з 1 січня 2020 року Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи Білорусі

Під час останньої зустрічі 20 грудня президенти Білорусі і Росії не змогли домовитися щодо вартості нафти, тарифу на транзит через Білорусь і компенсації "за погіршення економіки білоруських НПЗ" після так званого податкового маневру в РФ.

У вересні Лукашенко вже погрожував перекрити Росії транзит нафти, якщо вона буде продавлювати свою ціну на нафту.

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