Александр Лукашенко разругался с Россией из-за поставок нефти

Конфликт разгорелся еще 30 декабря, когда президент Беларуси позвонил Владимиру Путину с требованием подписания нового контракта по газу и нефти. Об этом сообщает Телеграм-канал «Незыгарь». Отмечается, что тогда Путин сказал своему белорусскому коллеге, что данная тема не в его компетенции.

После этого Лукашенко созвонился с российским премьером Дмитрием Медведевым, который в циничной форме напомнил президенту о том, что ранее тот грозился закупать нефть в Польше.

«Лукашенко бросил трубку и позвонил Президенту. Начал шантажировать, что начнёт несанкционированный отбор газа. Его переключили на Новака. За пару часов до конца года подписали временный контракт на два месяца по газу», - говорится в публикации.

При этом соглашения по поставкам нефти Беларусь и Россия так и не достигли. В частности, сообщается, что в Кремле посоветовали Лукашенко закупать нефть через другие страны, если российские цены его не устраивают. Подчеркивается, что президент Беларуси отказался обсуждать этот вопрос через посредников и требует личной встречи с Путиным.

В то же время, стало известно, что Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси. Отмечается, что топлива у белорусов осталось только на 10 дней. На фоне этой ситуации Латвия предложила помочь Беларуси.

В свою очередь, белорусские власти ввели в стране режим экономии и останавливают экспорт нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что с 1 января 2020 года Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси

Во время последней встречи 20 декабря президенты Белоруси и России не смогли договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

В сентябре Лукашенко уже грозился перекрыть России транзит нефти, если она будет продавливать свою цену на нефть.

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