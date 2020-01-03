Демі Роуз, яку називають британською Кім Кардашьян, зняла відео на пляжі в міні-бікіні

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку в соціальній мережі Instagram Демі Роуз.

Так, на нових опублікованих кадрах знаменита красуня йде по пляжу в Мехіко (Мексика), знімаючи себе до пояса на відео для Stories.

Її принади трусяться від кроків, і мало не вивалюються з тісного купальника.

На відео вона посміхається в камеру, мружиться від яскравого сонця. Також вона наклала на відео маску instagram, від чого біля її голови пурхають жовті метелики.

На кадрах також видно подругу Роуз, яка також в міні-бікіні бігає по пляжу і трясе попою. Можна сміливо утвержать, що зимовий відпочинок в країні вічного сонця красунь вдався.

Нагадаємо, що Демі Роуз раніше опублікувала фотографії на тлі Йорданії в сукні з леопардовим принтом. Сукня відкриває на показ її масивну груди, а також ідеальні ніжки.

Роуз порадувала шанувальників своїми незвичайними і дуже сміливими фотографіями. Наприклад, на одному з фото спокусливо відкриває рот і дивиться в бік, на інших же дивиться прямо в камеру своїми очима з густо нарощеними віями.

«Ви можете сфокусуватися на мені...», – такими словами вона супроводила свої пікантні знімки, які розбурхують чоловічу фантазію.

В коментарях дівчина зібрала тисячі компліментів свого бюсту вражаючих розмірів, а також провокаційним фотографій.

«Чудова», «Приваблива, як завжди ❤️❤️🔥🔥», – пишуть в мережі.

Також багато привітали її в Йорданії і відзначили її неприкриту сексуальність і красу.

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