Демі Роуз, яку називають британською Кім Кардашьян, зняла відео на пляжі в міні-бікіні
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку в соціальній мережі Instagram Демі Роуз.
Так, на нових опублікованих кадрах знаменита красуня йде по пляжу в Мехіко (Мексика), знімаючи себе до пояса на відео для Stories.
Її принади трусяться від кроків, і мало не вивалюються з тісного купальника.
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На відео вона посміхається в камеру, мружиться від яскравого сонця. Також вона наклала на відео маску instagram, від чого біля її голови пурхають жовті метелики.
На кадрах також видно подругу Роуз, яка також в міні-бікіні бігає по пляжу і трясе попою. Можна сміливо утвержать, що зимовий відпочинок в країні вічного сонця красунь вдався.
Нагадаємо, що Демі Роуз раніше опублікувала фотографії на тлі Йорданії в сукні з леопардовим принтом. Сукня відкриває на показ її масивну груди, а також ідеальні ніжки.
Роуз порадувала шанувальників своїми незвичайними і дуже сміливими фотографіями. Наприклад, на одному з фото спокусливо відкриває рот і дивиться в бік, на інших же дивиться прямо в камеру своїми очима з густо нарощеними віями.
«Ви можете сфокусуватися на мені...», – такими словами вона супроводила свої пікантні знімки, які розбурхують чоловічу фантазію.
В коментарях дівчина зібрала тисячі компліментів свого бюсту вражаючих розмірів, а також провокаційним фотографій.
«Чудова», «Приваблива, як завжди ❤️❤️🔥🔥», – пишуть в мережі.
Також багато привітали її в Йорданії і відзначили її неприкриту сексуальність і красу.
Нагадаємо, нова Кардашьян прогнулася і засвітила зайве на камеру.
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