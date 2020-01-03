Модель показала все, на що здатна

Відома модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, не втомлюється демонструвати свою розкішну фігуру

Зірка подіумів опублікувала фото, на якому постала в блакитному купальнику і в незвичайній позі, пише Рoliteka.net.

Так, модель Victoria’s Secret застигла в позі запрокинувши тіло назад, і вставши на руки. Одну ногу дівчина витончено підняла: "Ось це богиня!".

На фото не можна не відзначити прекрасну форму моделі. Дівчина похвалилася пружними пресом і сідницями. На її нозі можна побачити браслет.

Модель позувала на відпочинку, позаду неї видно клумби з квітами і море.

"Більше медитації і йоги в 2020 році❤️", - написала Келлі.

Лише за 20 хвилин пост дівчини зібрав близько 8000 лайків та коментарів. Люди захопилися ідеальним тілом зірки.

На даний момент на сторінці "ангела" Victoria’s Secret налічується 1,2 мільйона користувачів.

Нагадаємо, модель часто публікує знімки в своєму Instagram, де показує себе в різних купальниках.

На недавніх фото Келлі видно, що вона вибрала зелене бікіні з вирізами в пікантних місцях.

Так, на ліфчику видно великі отвори, завдяки яким можна розглянути пишні груди зірки Victoria’s Secret.

Крім того, не можна не помітити кубики преса Гейл і стрункі довгі ноги.

Раніше ми писали, що зірка сиділа біля басейну з блакитною водою, в якій не було видно країв. Дівчина сперлася об колону.

Ангел Victoria’s Secret трохи розставила ноги, дивлячись на горизонт.

За п'ять годин пост зібрав понад 23 тисяч лайків і багато хвалебних коментарів.

Раніше повідомлялося, що зірка Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол показала відверте фото без білизни. Ефектна блондинка з'явилася на цей раз перед публікою в білих колготках, а свої оголені груди прикрила руками. Зоряна красуня розпустила волосся і ніжиться в променях сонця.

На обличчі артистки практично відсутній макіяж – шанувальники захоплено відгукуються про природню красу манекенниці. Деякі відзначають, що професійні фотозйомки добре даються моделі.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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