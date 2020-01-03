Модель показала все, на что способна

Известная модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, не устает демонстрировать свою роскошную фигуру

Звезда подиумов опубликовала фото, на котором предстала в голубом купальнике и в необычной позе, пишет Рoliteka.net.

Так, модель Victoria’s Secret застыла в позе запрокинув тело назад, и встав на руки. Одну ногу девушка изящно подняла: "Вот это богиня!".

На фото нельзя не заметить прекрасную форму модели. Девушка похвасталась упругими прессом и ягодицами. На ее ноге можно увидеть браслет.

Модель позировала на отдыхе, позади нее видны клумбы с цветами и море.

"Больше медитации и йоги в 2020 году❤️", - написала Келли.

Только за 20 минут пост девушки собрал около 8000 лайков и много комментариев. Люди восхитились идеальным телом звезды.

На данный момент на странице "ангела" Victoria’s Secret насчитывается 1,2 миллиона пользователей.

Напомним, модель часто публикует снимки в своем Инстаграм, где показывает себя в различных купальниках.

На недавних фото Келли видно, что она выбрала зеленое бикини с вырезами в пикантных местах.

Так, на лифчике видны большие отверстия, благодаря которым можно рассмотреть пышную грудь звезды Victoria’s Secret.

Кроме того, нельзя не заметить кубики пресса Гейл и стройные длинные ноги.

Ранее мы писали, что звезда сидела у бассейна с голубой водой, в котором не было видно краев. Девушка оперлась об колонну.

Ангел Victoria’s Secret немного расставила ноги, глядя на горизонт.

За пять часов пост собрал более 23 тысяч лайков и много хвалебных комментариев.

Ранее сообщалось, что звезда Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол показала откровенное фото без белья. Эффектная блондинка предстала на этот раз перед публикой в белых колготах, а свою обнаженную грудь прикрыла руками. Звездная красотка распустила волосы и нежится в лучах солнца.

На лице артистки практически отсутствует макияж – поклонники восторженно отзываются о естественной красоте манекенщице. Некоторые отмечают, что профессиональные фотосьемки хорошо даются модели.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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