Демі Роуз, яку називають британською Кім Кардашьян, практично щодня радує шанувальників відвертими кадрами

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку в соціальній мережі Instagram Демі Роуз.

Так на нових опублікованих кадрах знаменита красуня позує на тлі Йорданії в сукні з леопардовим принтом. Сукня відкриває на показ її масивну груди, а також ідеальні ніжки.

Роуз на одному з фото спокусливо відкриває рот і дивиться в бік, на інших же дивиться прямо в камеру своїми очима з густо нарощеними віями.

«Ви можете сфокусуватися на мені...», – вона підписала відверті знімки.

В коментарях дівчина зібрала тисячі компліментів свого бюсту вражаючих розмірів, а також провокаційним фотографій.

«Чудова», «Приваблива, як завжди ❤️❤️🔥🔥», – пишуть в мережі.

Також багато привітали її в Йорданії: «Ласкаво просимо в Йорданію ❤️❤️».

Модель все частіше і частіше постить відверті знімки і, по мірі їх публікацій, зростає і армія її шанувальників. Зараз їх налічується понад 11,8 мільйонів з усього світу.

Раніше, Politeka писала, що новая Кардашьян выпятила свої об'ємні «м'ячі» прямо в камеру. На опублікованих кадрах дівчина постала в тісному купальнику, який ледь прикривав весь "сором" пишногрудої дами. Більш того, вона стала брюнеткою, а з-за того, що в даний момент перебуває на відпочинку, в її стрічці часто з'являються пікантні знімки в купальнику поблизу. Демі Роуз обожнює балувати чоловічу аудиторію своїх шанувальників в instagram.

Нагадаємо, Politeka писала, що Демі Роуз красувалася у верхній частині чорного купальника і спідниці в тон. Крихітні "шторки" купальника ледве прикривають пишні груди ртистки. Дівчина зігнулась у провокує позі, "закопиливши" свою не менш пишну, ніж груди п'яту точку.

"Мені не потрібно, щоб ти мене знайшов. Ти не вирахуєш мене.", - написала вона, як зазвичай, загадково під пікантним знімком своїх принад.

Нагадаємо, нова Кардашьян прогнулася і засвітила зайве на камеру.

Як повідомляла Politeka, нова Кардашьян показала на камеру все, чим нагородила її природа.

Також Politeka писала, що молода копія Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами.