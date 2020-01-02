Демі Роуз, яку називають британською Кім Кардашьян, практично щодня радує шанувальників відвертими кадрами

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

Так на нових опублікованих кадрах знаменита красуня покрасувалася в ледве видимих стрінгах і з розпущеним волоссям.

Артистка продемонструвала цього разу, і дуже эфффектно, треба відзначити, своє головне достоїнство - підкачані, вважають одні, накачані силіконом - кажуть інші, сідниці.

Зараз зірка мережі відпочиває на курорті, і до випадку, показала свою жіночну фігуру практично без одягу і зблизька.

Модель все частіше і частіше постить відверті знімки і, по мірі їх публікацій, зростає і армія її шанувальників.

Раніше, на іншому своєму новому знімку Демі Роуз красувалася у верхній частині чорного купальника і спідниці в тон. Крихітні "шторки" купальника ледве прикривають пишні груди ртистки. Дівчина зігнулась у провокуючій позі, "закопиливши" свою не менш пишну, ніж груди п'яту точку.

Крім того, модель приміряла перуку з чорного волосся, чим стала схожою на оригінал, на який вона, можливо, прагне бути схожою - Кім Кардашьян. Деяким, прада, фанатам і користувачам в мережі її зачіска нагадала мультяшну "качку-красуню" з "Качиних історій". Більшість же пише про те, що дівчина перевершує своєю поведінкою в мережі всі можливі очікування і виглядає неймовірно спокусливо.

Нагадаємо, нова Кардашьян прогнулася і засвітила зайве на камеру.

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