Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, практически ежедневно радует поклонников откровенными кадрами

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.

Так на новых опубликованных кадрах знаменитая красавица покрасовалась в еле видимых стрингах и с распущенными волосами.

Артистка продемонстрировала на этот раз, и весьма эфффектно, надо отметить, свое главное достоинство - подкачанные, считают одни, накачанные силиконом - говорят другие, ягодицы.

Сейчас звезда сети отдыхает на курорте, и к случаю, показала свою женственную фигуру практически без одежды и вблизи.

Модель все чаще и чаще постит откровенные снимки и, по мере их публикаций, растет и армия ее поклонников.

Ранее, на другом своем новом снимке Деми Роуз красовалась в верхе черного купальника и юбке в тон. Крохотные "шторки" купальника еле прикрывают пышную грудь ртистки. Девушка изогнулась в провоцирующей позе, "оттопырив" свою не менее пышную, нежели грудь пятую точку.

Кроме того, модель примерила парик из черных волос, чем еще более стала походить на оригинал, на который она, возможно, стремится быть похожей - Ким Кардашьян. Некоторым, прада, фанатам и пользователям в сети ее прическа напомнила мультяшную "утку-красотку" из "Утиных историй". Большинство же пишет о том, что девушка превосходит своим поведением в сети все возможные ожидания и выглядит невероятно соблазнительно.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.