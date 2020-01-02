Зірка серіалу «Величне століття» Мер'єм Узерлі привітала своїх шанувальників зі святами

На своїй сторінці в мережі актриса опублікувала знімок, на якому позує разом з донькою. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

На фотографії актриса і маленька Лара, якій в лютому виповниться шість років, дивляться в об'єктив камери і трохи кривляються. На дівчинці і артистці червоні светри або теплі сукні, а також грайливі обідки з бантами в колір.

Знімок зібрав десятки тисяч лайків і масу коментарів, в яких шанувальники взаємно вітають Мер'єм з новим роком і всіляко виділяють її пречудову донечку.

Раніше ми писали, що 36-річна німецько-турецька актриса опублікувала фото на своїй сторінці в мережі, викликавши новий ажіотаж серед шанувальників. А саме, недавнє перетворення артистки виявилося не черговим бажанням змінити імідж. Узерлі поділилася селфи з салону авто, де вона позує в окулярах, м'яких навушниках і шарфику.

Очевидно, у зірки почалися проблеми із зором, що й змусило надіти стильний аксесуар.

«Чітке бачення, підкріплене конкретними планами, дає вам величезне почуття впевненості та особистої сили», — підкреслила актриса, яка зіграла героїню Хюррем в популярному серіалі.

Як відомо, Мер'єм зустрічалася з турецьким бізнесменом Джаном Атешем. Їх тривалий роман ось-ось повинен був закінчитися весіллям, але в серпні 2013-го пара розлучилася. У підприємця вже є діти від попереднього шлюбу. До того ж Мер'єм хотіла народити дитину в рідній країні і не планувала залишатися в Туреччині, що не влаштувало Атеша.

Зараз він бере активну участь у вихованні Лари, однак пов'язувати з ним своє життя Узерлі не збирається.

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