Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли поздравила своих поклонников с праздниками
На своей странице в сети актриса опубликовала снимок, на котором позирует вместе с дочкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.
На фотографии актриса и малышка Лара, которой в феврале исполнится шесть лет, смотрят в объектив камеры и немного кривляются. На девочке и артистке красные свитера или теплые платья, а также игривые ободки с бантами в цвет.
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Снимок собрал десятки тысячи лайков и массу комментариев, в которых поклонники взаимно поздравляют Мерьем с новым годом и всячески выделяют ее прелестную дочурку.
Ранее мы писали, что 36-летняя немецко-турецкая актриса опубликовала фото на своей странице в сети, вызвав новый ажиотаж среди поклонников. А именно, недавнее преображение артистки оказалось не очередным желанием сменить имидж. Узерли поделилась селфи из салона авто, где она позирует в очках, мягких наушниках и шарфике.
Очевидно, у звезды начались проблемы со зрением, что и заставило надеть стильный аксессуар.
«Четкое видение, подкрепленное конкретными планами, дает вам огромное чувство уверенности и личной силы», — подчеркнула актриса, сыгравшая героиню Хюррем в популярном сериале.
Как известно, Мерьем встречалась с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Их продолжительный роман вот-вот должен был закончиться свадьбой, но в августе 2013-го пара рассталась. У предпринимателя уже есть дети от предыдущего брака. К тому же Мерьем хотела родить ребенка в родной стране и не планировала оставаться в Турции, что не устроило Атеша.
Сейчас он принимает активное участие в воспитании Лары, однако связывать с ним свою жизнь Узерли не собирается.
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