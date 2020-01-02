Бразильська фотомодель Сьюзі Кортес показала свою перфектную фігуру

29-річна фігуриста красуня, не соромлячись, показала розбурхуючі свідомість багатьох чоловіків, та й і жінок, напевно, теж кадри, передає Politeka.net.

Знаменитість поділилася у своєму мікроблозі свіжим відео, де вона постала в мереживній білій білизні, а також мокрою в білій футболці-топі і стрінгах.

Гаряча брюнетка дивиться прямо в об'єктив камери, валяючись в ліжку, грайливо притискаючись до стіни і "витворяє" тощо - всі рухи знаменитості носять пікантне забарвлення. Видно її знамениту "п'яту точку", об'ємні груди і сталевий прес.

Кадри, говорять самі за себе - шанувальники при вигляді такого "гарячливого" ролика вибухнули масою компліментів на адресу пишногрудої зірки.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес перемогла в цьому році в конкурсі Міс Бум-Бум, який проходив у Мексиці. Це незвичайний конкурс краси - тут вибирають переможницю не по її вмінню себе подати або за рисами обличчя, а по сідницях. Згідно з правилами, учасницям заборонено робити будь-які хірургічні втручання.

На цей раз журі віддало перевагу 29-річної представниці Бразилії Кортес. Примітно, що дівчина вже отримував цей титул у 2015 році, так що для неї це не перша перемога.

Окрім захоплення тисяч фанатів конкурсу, Сьюзі отримала 50 тисяч бразильських реалів.

Додамо, у 2014 році вона була «музою» збірної Росії з футболу на чемпіонаті світу з футболу в Бразилії — однією з 32 дівчат, які уособлюють країни-учасниці.

Також Кортес знімалася для журналу Playboy Mexico (в серпні 2016 року у випуску, приуроченому до Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро), Cosmopolitan та інших глянцях.

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За словами Насті, коли їй було 17 років, їй запропонували контракт за кордоном, дівчина вирушила в Шанхай. По приїзду її відвезли на квартиру, дали подушку з ковдрою і закрили.

"Пізніше я зрозуміла, що в квартирі одна. І тут мені стало страшно... Відразу відвідала думка, що мене привезли в рабство. Приміщення було дуже маленьким, скрізь таргани. Я телефоную батькам, директору агентства і плачу. Мене заспокоїли, сказали, що дівчата (її колеги-моделі, - прим. ред.) можуть гуляти, тому в квартирі нікого немає. Так і сталося, під ранок мої сусідки повернулися додому", - поділилася Настя.

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