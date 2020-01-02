Ангел Victoria’s Secret Белла Хадід показалася в провокуючій позі і практично без одягу

Успішна модель не соромиться показати себе у всій красі - часто її особисті фотознімки мають пікантний характер, цього разу манекенниця вирішила "приправити" відверті особисті кадри і демонстрацію відкритого тіла фоном неймовірно красивого заходу сонця.

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram топ-моделі.

Модель показала, як відпочиває. Зоряна красуня роздяглася до купальника - випитяла свої підкачані сідниці, сидячи в кріслі і спостерігаючи бузково-розовуватий захід сонця. На іншому знімку - застигла в привертаючій увагу позі з високим чоловіком. Ймовірно, це кавалер Белли Хадід, а можливо - її брат?

Як би там не було, артистка продемонструвала ефектні фото з новорічного відпочинку. Крім іншого, вона ще показала і активний відпочинок - "покатушки" на водному мотоциклі.

Нагадаємо, сестра Блли Джіджі на фото з журналу V Magazine позує топлес в чорних джинсах. Вона повернулася спиною на фото з календарем, демонструючи струнку фігурку і спокусливе тіло. На фото обкладинки Джіджі позує обличчям до фотографа, сором'язливо притискаючи руки до грудей, і намагаючись прикрити соковиті форми.

Джіджі Хадід народилася 23 квітня 1995 року в серце Каліфорнії в Лос-Анджелесі. Дівчина має йорданські і своє коріння.

Батьком дівчинки є будівельний магнат Мохаммед Хадід, компанії якого належать кілька найдорожчих готелів Америки. За національністю чоловік йорданець, хоча народився в Назареті. Мама Джіджі, голландка Іоланда Ван ден Херик, раніше теж була висококласної моделлю, а пізніше стала зіркою популярного телесеріалу «Справжні домогосподарки Беверлі-Хіллз».

У дівчини з'явилися рідні брат і сестра. Цікаво, що всі троє, Анвар, Белла і Джіджі Хадід, пішли по стопах матері і вибрали для себе кар'єру в модельному бізнесі.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Хадід показала свою струнку фігуру в чудовому вбранні.

Пікантності опублікованими кадрів знаменитості надала і її грайлива подружка.

На нових вуличних знімках знаменитість красується у незвичному білому вбранні - фігурному топі і брюках. Белла Хадід, до речі сказати, велика любителька показати свій підтягнутий живіт і "блиснути" грудьми на публіці.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру.

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