Актриса Евеліна Бледанс в обтягуючому костюмі показала фігуру в жаркій позі

Вже літня артистка продемонструвала відмінну фізичну форму під час занять йогою. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Евеліни Бледанс.

Так на новій опублікованої нею добірці фото, Бледанс позує на тлі екзотичних рослин в пікантних позах під час розтяжки. Заняття стретчингом вона поєднала з фотосесією, тому кадри вийшли незвичайними і дуже спокусливими. Костюм в обтяжку з відкритою спиною і декольте - чудово сів на стрункою художник.

Волосся Бледанс зібрала у гульку. На першому фото вона щиро сміється, тому що тримає в руках сина, який пустує. Також на одному з фото вона продемонструвала рельєфні руки, розставивши їх в сторони і натягнувши пальчики.

«На зарядку ставай! Або попочкой лягай? Спорту в новорічні канікули «так» чи «немає»?», – запитала артистка своїх шанувальників в соцмережі.

Багато фоловерів відповіли в коментарях, що обожнюють спорт.

«Спорту - завжди Так!», Молодець матуся, відпочиває з синочком. От би іншим старомамочкам повчитися, які ледь народивши, летіли на відпочинок від перевтоми?», «Які гарні фотки👍», «Тільки так! Ви чудові», «І ніякого литробола!!!! Так якщо тільки легенько вечерком!», «Показуйте нам спорт! Мотивуйте) класно виходить!», – вони відзначили в мережі.

Також в розділі Stories вона показала, як робилися ці фото.

Нагадаємо, що раннє Gaga показала фото, на яких позує в басейні на білому надувному дракона. Відкритий роздільний купальник з верхом на шнурівці - чудово сів на стрункою художник.

Шанувальники перед новим роком "удостоїлися" цілої серії опублікованих відвертих знімків від актриси - на кадрах видно обриси і не тільки її груди, стрункі ноги, підтягнутий живіт артистки. Єдине, що "видає" вік Бледанс, а їй не мало, не багато, 50 років, так це її обличчя - як не крути, але навіть при наявності коштів, належного догляду і не виключено, що пластики - ангельського молодого обличчя без зморшок вже не вийде.

Нагадаємо, Евеліна Бледанс розкрила найстрашнішу таємницю свого життя.

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