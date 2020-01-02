Актриса Эвелина Бледанс в обтягивающем костюме показала фигуру в жаркой позе

Уже немолодая артистка продемонстрировала отменную физическую форму во время занятий йогой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Эвелины Бледанс.

Так на новой опубликованной ею подборке фото, Бледанс позирует на фоне экзотических растений в пикантных позах во время растяжки. Занятия стретчингом она совместила с фотосессией, поэтому кадры получились необычными и очень соблазнительными. Костюм в обтяжку с открытой спиной и декольте - прекрасно сел на стройной артистке.

Волосы Бледанс собрала в гульку. На первом фото она искренне смеется, потому что держит в руках сына, который балуется. Также на одном из фото она продемонстрировала рельефные руки, расставив их в стороны и натянув пальчики.

«На зарядку становись! Или попочкой ложись? Спорту в новогодние каникулы «да» или «нет»?», – спросила артистка своих поклонников в соцсети.

Многие фоловеры ответили в комментариях, что обожают спорт.

«Спорту- всегда Да!», Молодец мамочка, отдыхает с сыночком. Вот бы остальным старомамочкам поучиться, которые едва родив, улетали на отдых от переутомления?», «Какие красивые фотки👍», «Только да! Вы восхитительны», «И никакого литробола!!!! Так если только слегонца вечерком!», «Показывайте нам спорт! Мотивируйте) классно получается!», – отметили они в сети.

Также в разделе Stories она показала, как делались эти фото.

Напомним, что раннее Бледанс показала фото, на которых позирует в бассейне на белом надувном драконе. Открытый раздельный купальник с верхом на шнуровке - прекрасно сел на стройной артистке.

Поклонники перед новым годом "удостоились" целой серии опубликованных откровенных снимков от актрисы - на кадрах видны очертания и не только ее груди, стройные ноги, подтянутый живот артистки. Единственное, что "выдает" возраст Бледанс, а ей не мало, не много, 50 лет, так это ее лицо - как ни крути, но даже при наличии средств, должного ухода и не исключено, что пластики - ангельского молодого личика без морщин уже не получится.

Напомним, Эвелина Бледанс раскрыла самую страшную тайну в своей жизни.

Как сообщала Politeka, новый возлюбленный Эвелины Бледанс годится ей в сыновья: опубликованы фото.

Также Politeka писала, что Хабенский попал в скандал из-за сына Бледанс.