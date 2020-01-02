Американська супермодель Джіджі Хадід знялася в новій откровеннной фотосесії

Ангел Victoria’s Secret знялася без ліфчика для обкладинки журналу і для календаря журналу V Magazine з США.

Сестра Белли Джіджі Хадід стала обличчям календаря і січнем-місяцем.

Голі фото Джіджі Хадід журналу V Magazine публікував на своєму сайті і в соцмережах.

Новий випуск журналу V Magazine вже виходить у продаж, і буде доступний в США за 20,20 доларів США.

Крім Джіджі Хадід для голого календаря знялися ще 11 супермоделей.

На фото з журналу V Magazine Джіджі Хадід позує топлес в чорних джинсах. Вона повернулася спиною на фото з календарем, демонструючи струнку фігурку і спокусливе тіло. На фото обкладинки Джіджі позує обличчям до фотографа, сором'язливо притискаючи руки до грудей, і намагаючись прикрити соковиті форми.

Джіджі Хадід народилася 23 квітня 1995 року в серце Каліфорнії в Лос-Анджелесі. Дівчина має йорданські і своє коріння.

Батьком дівчинки є будівельний магнат Мохаммед Хадід, компанії якого належать кілька найдорожчих готелів Америки. За національністю чоловік йорданець, хоча народився в Назареті. Мама Джіджі, голландка Іоланда Ван ден Херик, раніше теж була висококласної моделлю, а пізніше стала зіркою популярного телесеріалу «Справжні домогосподарки Беверлі-Хіллз».

У дівчини з'явилися рідні брат і сестра. Цікаво, що всі троє, Анвар, Белла і Джіджі Хадід, пішли по стопах матері і вибрали для себе кар'єру в модельному бізнесі.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Хадід показала свою струнку фігуру в чудовому вбранні.

Пікантності опублікованими кадрів знаменитості надала і її грайлива подружка.

На нових вуличних знімках знаменитість красується у незвичному білому вбранні - фігурному топі і брюках. Белла Хадід, до речі сказати, велика любителька показати свій підтягнутий живіт і "блиснути" грудьми на публіці.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру.

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