Зірка «Євробачення»-2014 Кончіта Вурст знову і знову дивує публіку відвертими образами

Але цього разу, Тому Нойвірт перевершив самого себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки сцени.

На нових опублікованих кадрах співак серед білого дня "вирядився" в чорну білизну, панчохи в сіточку, взуття на платформі - зі стильною чоловічою зачіскою і ефектним макіяжем красувався на сцені.

На вуличному кадрі Кончіта Вурст вразила відвертим вбранням, засвітивши свої підкачані сідниці. В мережі такий знімок Вурст, справив справжній фурор - публіка пише, що Кончіта - "королева" сцени, "гаряча штучка" і "не знає меж відвертості".

Раніше артист демонстрував образ не менш ефектний вище описаного, він засвітився з декорованими чорними крилами, в панчохах і лаковому кепі.

Шанувальники тут же нарекли співака "ангелом-демоном", натякаючи на протиріччя його творчої натури.

Раніше повідомлялося про те, що австрійський артист змінив жіночні сукні на чоловічу спортивну форму.

На новому опублікованому відео – кліпі на свіжу пісню, зірка-трансгендер показав себе у всій красі. Саме показав, хочеться сказати, тому як артист з'явився виключно в чоловічому образі – довге темне волосся, пишні вії, мережива і декольте, ніби і не були частиною сценічного образу співака. Тепер же він практично блондин-скандинав – підкачаний, спортивний і з вигляду звичайний собі чоловік.

Правда дещо від жінок у новій відео-роботі артист собі все-таки залишив: частково, у кліпі він ходить на носочках, виляючи стегнами, як жінка.

Шанувальники прийшли в захват від побаченого, пишуть, що у артиста розкішне тіло і що він дуже талановитий саме актор.

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