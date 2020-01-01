Звезда «Евровидения»-2014 Кончита Вурст вновь и вновь удивляет публику откровенными образами

Но на сей раз, Том Нойвирт превзошел самого себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сцены.

На новых опубликованных кадрах певец средь белого дня "вырядился" в черное бельишко, чулки в сеточку, обувь на платформе - со стильной мужской прической и эффектным макияжем красовался на сцене.

На уличном кадре Кончита Вурст поразила откровенным нарядом, засветив свои подкачанные ягодицы. В сети такой снимок Вурст, произвел настояший фуррор - публика пишет, что Кончита - "королева" сцены, "горячая штучка" и "не знает границ откровенности".

Ранее артист демонстрировал образ не менее эффектный выше описанного, он засветился с декорированными черными крыльями, в чулках и лаковом кепи.

Поклонники тут же нарекли певца "ангелом-демоном", намекая на противоречивость его творческой натуры.

Ранее сообщалось о том, что австрийский артист сменил женственные платья на мужскую спортивную форму.

На новом опубликованном видео – клипе на свежую песню, звезда-трансгендер показал себя во всей красе. Именно показал, хочется сказать, потому как артист предстал в исключительно мужском образе – длинные темные волосы, пышные ресницы, кружева и декольте, будто бы и не были частью сценического образа певца. Теперь же он практически блондин-скандинав – подкачанный, спортивный и с виду, обыкновенный себе мужчина.

Правда кое-что от женщин в новой видео-работе артист себе все-таки оставил: частично, в клипе он ходит на носочках, виляя бедрами, как женщина.

Поклонники пришли в восторг от увиденного, пишут, что у артиста роскошное тело и он очень талантлив именно, как актер.